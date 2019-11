Andy Serkis é confirmado como Alfred Pennyworth em The Batman

O elenco de The Batman fica cada vez mais completo conforme os atores e atrizes vão sendo anunciados. E dessa vez o diretor Matt Reeves oficializou Andy Serkis como Alfred Pennyworth!

Em seu perfil no Twitter, Reeves compartilhou um vídeo que mostra Serkis correndo por um tapete vermelho enquanto bate na mão de seus fãs, e na legenda escreveu "E lá vem o Alfred!".

Contando com Andy, o elenco de The Batman ainda conta com Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, Zoë Kravitz como Selina Kyle/Mulher-Gato, Paul Dano como o vilão Charada, e Jeffrey Wright,como o Comissário James Gordon. Mas ainda tem personagens a serem confirmados!

The Batman está com estreia marcada para o dia 5 de junho de 2021.