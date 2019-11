Arquiteto Ruy Ohtake é eleito para a Academia Paulista de Letras

O arquiteto Ruy Ohtake foi eleito na noite da última segunda-feira (11) o novo integrante da Academia Paulista de Letras, para a cadeira 39, que pertencia ao também arquiteto Benedito Lima de Toledo, morto em julho passado.

Filho da artista Tomie Ohtake, Ruy tem 81 anos e vem da escola de mestres como Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha.

Responsável por mais de 300 obras realizadas no Brasil e no exterior, é em São Paulo onde se encontram algumas de suas obras mais marcantes, como os hotéis Renaiscence e Unique, o Parque Ecológico do Tietê e o próprio Instituto Tomie Ohtake, em Pinheiros.

No exterior, Ruy é o responsável pelo museu aberto da Organização dos Estados Americanos, nos Estados Unidos.

