‘Persistir’ é o tema do 27º Festival Mix Brasil que acontece em São Paulo

Maior evento cultural dedicado à diversidade da América Latina, o Festival Mix Brasil chega a sua 27a edição em momento mais oportuno do que nunca e coloca em sua programação o tema “Persistir”, com mais de 110 filmes nacionais e internacionais e extensa programação.

A abertura nesta quarta (13), para convidados, é do filme “Retrato de Uma Jovem Em Chamas”, de Céline Sciamma, vencedor da Queer Palm e Melhor Roteiro em Cannes, ainda inédito no Brasil, e que terá exibição no Auditório Ibirapuera. A noite ainda terá a cantora e compositora Marina Lima homenageada com o prêmio Ícone Mix e show de Ekena.

Diversas atrações que envolvem literatura, games, conferência e música estão na programação, como show de Jup do Bairro, no encerramento, dia 20, no Centro Cultural São Paulo.

A programação completa do 27° Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade está disponível no site mixbrasil.org.br e toda a sua programação é gratuita, no CineSesc, Espaço Itaú Augusta, CCSP, Spcine Olido, MIS, Centro Cultural da Diversidade, Biblioteca Mário de Andrade e Auditório Ibirapuera.

