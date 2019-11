Netflix e Nickelodeon fecham parceria para produzir filmes e séries animadas

A Netflix fechou um novo acordo com a Nickelodeon para aumentar a produção de filmes e séries animadas voltados para o público infantil ao redor do mundo. A parceria já existente entre as duas empresas gerou vários títulos, como os especiais A Vida Moderna de Rocko: De Volta ao Lar, e Invasor Zim e Florpus.

Visando expandir a parceria, a ideia agora é focar em novas histórias, como revelou a vice-presidente de animações originais da Netflix, Melissa Cobb: "A Nickelodeon gerou dezenas de personagens que as crianças amam e nós estamos ansiosos para contar histórias originais totalmente novas que irão reimaginar e expandir o mundo que eles habitam".

Veja também:

Friends pode ter especial com retorno do elenco original da série

Ator que será príncipe Eric no live-action de A Pequena Sereia é finalmente escolhido

O presidente da Nickelodeon, Brian Robbins, disse que o objetivo da empresa é seguir expandindo e ressaltou que bons frutos serão gerados dessa parceria "o Estúdio de Animação Nickelodeon é a casa de artistas e criadores de conteúdos mundiais por trás dos personagens e conteúdos mais icônicos jamais feitos, e o nosso chefe de animação, Ramsey Naito, construiu esse legado ao longo do último ano ao elevar exponencialmente o desenvolvimento e a produção. As ideias e o trabalho em nosso estúdio estão fluindo e nós mal podemos esperar para trabalhar com a Melissa e o time da Netflix em uma série de conteúdos originais de animação de qualidade para crianças e famílias ao redor do mundo".

A Netflix vem investindo cada vez mais em animações, e ainda nesses últimos dias de 2019 estreiam os filmes Klaus, de Sergio Pablos, no dia 22 de novembro, Perdi Meu Corpo, de Jérémy Clapin, no dia 29 de novembro, Velozes e Furiosos: Spy Racers, da DreamWorks, no dia 26 de dezembro, entre outros.