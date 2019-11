Maroon 5 confirma quatro shows no Brasil no começo de 2020

Maroon 5 está voltando a América do Sul para fazer shows em cinco países, e o Brasil é a primeira parada da banda por aqui, no final de fevereiro de 2020!

O grupo de Adam Levine anunciou quatro apresentações em diferentes cidades, começando com um show em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 1° de março. Então o Maroon 5 segue direto para Brasília, onde vai se apresentar no dia 3, no estádio Mané Garrincha.

Recife é o destino seguinte da banda, que se apresenta por lá no dia 5 de março, no estacionamento do Classic Hall. E então a passagem do Maroon 5 pelo Brasil termina no Rio de Janeiro, com um show no Parque Olímpico, no dia 7.

Informações de venda de ingressos para os shows ainda não foram divulgadas.