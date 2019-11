Popload começa bem cedo e animado nesta sexta em São Paulo; confira o line-up

Se você vai ou pretende ir ao Popload na próxima sexta, é bom guardar energia. O line-up é animado e começa bem cedo, com mais de 12 horas de música.

Com 45 anos de histórias e muitos hits do Carnaval, o grupo baiano Ilê Aiyê abre a festa, às 10h45, para 15 minutos e, depois, num cortejo que vai acompanhar a apresentação da conterrânea Luedji Luna.

Outro show imperdível: a pequena Little Simz e seu rap grandioso, incluindo o hit “Selfish”. Após a britânica vem uma sequência de mulheres marcantes, com Khruangbin e Tove Lo.

A festa vai ficar pequena com o aguardado retorno do Cansei de Ser Sexy e, logo depois, o dançante Hot Chip. O rock fecha a noite com Jack White e seu The Raconteurs e, claro, Patti Smith.

Line-up completo

• lê Aiyê, às 10h45

• Luedji Luna, às 11h

• Little Simz, às 11h55

• Khruangbin, às 13h15

• Tove Lo, às 14h45

• Cansei de Ser Sexy, às 16h15

• Hot Chip, às 17h45

• The Raconteurs, às 19h15

• Patti Smith, às 20h45

• Boy Pablo, às 22h30 (*os ingressos serão distribuídos no espaço TNT durante o festival)