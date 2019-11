John Legend é eleito o homem mais sexy do mundo pela revista ‘People’

John Legend foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People. A escolha do músico, vencedor do Grammy e conhecido por sua voz suave e sedosa, foi anunciada na noite desta terça-feira, 12, pelo programa The Voice, da NBC. Ele atua no programa como um orientador ao lado de Gwen Stefani, Kelly Clarkson e Blake Shelton.

Shelton, que foi escolhido o homem mais sexy de 2017, foi quem anunciou a escolha de Legend.

John Legend, de 40 anos, já ganhou 10 prêmios Grammy e um Oscar em 2015 por ter coescrito a música Glory para o filme Selma. O artista ainda levou um Tony por ter coproduzido Jitney e garantiu um Emmy como produtor da versão ao vivo, para a NBC, de Jesus Christ Superstar, um projeto em que ele interpretou Jesus.

"Eu gostaria de agradecer ao Blake Shelton. Eu observei cada movimento que ele fez, cada expressão que saiu de sua boca e alguma coisa grudou em mim", disse Legend. O cantor disse que sua mulher, a modelo Chrissy Teigen, está muito orgulhosa dele. "Eu finalmente a impressionei".