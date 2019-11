Jennifer Lopez relembra diretor que a assediou e pediu para ver seus seios

Cada vez mais as mulheres da indústria do cinema estão expondo casos de assédio, e dessa vez foi Jennifer Lopez que contou uma situação em que foi assediada pelo diretor do filme que estava fazendo.

A revista Hollywood Reporter publicou uma conversa que JLo teve com ninguém menos que Scarlett Johansson, a Viúva Negra dos filmes da Marvel, e a atriz e cantora descreveu o momento do assédio. A edição transcreveu a conversa, que você confere abaixo:

Scarlett: "Jennifer, você já falou antes de um diretor que quis tirar sua blusa antes de filmar uma cena."

J.Lo: "Um diretor, numa prova de figurino, pediu para eu tirar a blusa".

Scarlett: "Para ver o quê?"

J.Lo: "Porque eu estava para fazer uma cena de nu."

Scarlett: "Ele queria ver seus seios?"

J.Lo: "Ele queria ver meus seios. E eu: 'nós não estamos no set"".

Scarlett:"Que louco".

J.Lo: "Bem, ele era louco…"

Scarlett: "Meu deus, quem era? Quero saber".

J.Lo: "E eu disse que não, me defendi. Mas foi tão engraçado porque me lembro de estar em pânico no momento. E, a propósito, havia uma figurinista na sala comigo. Então havia outra mulher na sala, ele diz isso e eu disse que não. Felizmente, um pouco do Bronx apareceu, e eu fiquei tipo: "Eu não tenho que mostrar. No set, você os vê".