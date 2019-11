Friends pode ter especial com retorno do elenco original da série

Em 2019 completaram 25 anos que o primeiro episódio de Friends foi exibido, e pode ser que os fãs da série tenham mais motivos para comemorar. De acordo com o The Hollywood Reporter, um especial pode trazer o elenco original de volta!

Veja também:

Ator que será príncipe Eric no live-action de A Pequena Sereia é finalmente escolhido

MasterChef – A Revanche: ‘Bentô não tem nada a ver com a minha culinária’, afirma Fabio Nunes

O site afirma que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer estão em negociações com a HBO Max para uma reunião, e que os criadores de Friends, David Crane e Marta Kauffman também devem retornar para o especial.

As fontes afirmam que um acordo não está nem perto de ser fechado, e o grande desafio disso tudo seria conciliar as agendas dos atros. Mas os fãs já se empolgaram com todas as vezes em que eles postaram fotos juntos nas redes sociais, o que pode ser um grande indicativo de que os seis têm vontade de fazer essa reunião acontecer, mesmo!

A HBO Max e a Warner Bros. Televison se recusaram a comentar o assunto.