Cenas deletadas de Vingadores: Ultimato mostram Morgan Stark adulta e reunião inéditas de heróis

Vingadores: Ultimato continua gerando muito conteúdo para os fãs da Marvel, e o estúdio decidiu compartilhar algumas cenas deletadas do filme que nunca foram vistas antes.

A primeira cena mostra Katherine Langford como Morgan Stark em uma versão adulta, e vemos ela conversando com Tony depois que o Homem de Ferro usou a Manopla do Infinito.

Outra cena mostra uma versão alternativa para a morte da Viúva Negra, onde Thanos e seu exército chegam a Vormir e atacam a espiã e o Gavião Arqueiro, dando ainda mais emoção para esse momento impactante de Ultimato.

E o terceiro vídeo que a Marvel compartilhou mostra os Vingadores de reunindo para discutir o plano de ação antes de atacar Thanos na batalha final do filme! Confira todas elas abaixo:

Cena deletada entre Tony Stark e Morgan Stark adulta na jóia da alma. pic.twitter.com/0rvMD9cXLX — Nação Marvel (@nacaomarvell) November 12, 2019

Avengers: Endgame Alternate Vormir Scene. (1/2)

Hawkeye and Black Widow fight Thanos’s army on Vormir and Black Widow making the ultimate sacrifice.#AvengersEndgame pic.twitter.com/lefGUEcC0v — Film Calendar (@Film_Calendar) November 12, 2019

Avengers: Endgame Alternate Vormir Scene. (2/2)

Hawkeye and Black Widow fight Thanos’s army on Vormir and Black Widow making the ultimate sacrifice.#AvengersEndgame pic.twitter.com/QFq63yjcuT — Film Calendar (@Film_Calendar) November 12, 2019