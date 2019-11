Nova edição do Projeta Brasil leva filmes nacionais ao cinema por R$ 4

Começa nesta terça-feira (12) a 20ª edição do Projeta Brasil, da rede Cinemark, que leva filmes nacionais aos cinemas por ingressos a R$ 4.

Serão 52 filmes divididos em três programas: clássicos, circuito 2018-2019 e nova geração (esses com exibições apenas no sábado). Entre os longas estão "Carlota Joaquina", "Bacurau", "Hebe – A Estrela do Brasil" e "Turma da Mônica – Laços".

A programação completa pode ser vista no site da Cinemark.