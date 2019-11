Com novo visual, Paramount divulga trailer de 'Sonic: O Filme'

O "primeiro" trailer do filme do Sonic foi revelado pela Paramount nesta terça-feira (12). Uma prévia já havia sido divulgada anteriormente, mas a má recepção do visual do personagem principal motivou os realizadores a refazê-lo.

De fato a nova cara do ouriço é mais fiel a sua aparência dos original dos games. Os fãs aceitaram a nova versão bem melhor e fizeram vários elogios no Twitter.

Quanto a trama, pode-se perceber no vídeo que a estratégia clássica dos anos 1980 de trazer a fantasia para o mundo real será empregada. A história se desenvolverá a partir da relação de Sonic com o humano Tom, vivido por James Marsden, o primeiro Ciclope dos cinemas.

Uma das grandes promessas do longa também é o vilão Robotnik. Ele será interpretado por ninguém menos que Jim Carrey, o eterno Máskara.

Veja também:

Nova edição do Projeta Brasil leva filmes nacionais ao cinema por R$ 4

Hideo Kojima traz atores de peso para jogo pós-apocalíptico ‘Death Stranding’

A direção de "Sonic: O Fime", que chega aos cinemas no dia 14 de fevereiro nos Estados Unidos, fica a cargo de Jeff Fowler.

Veja as reações ao novo visual do personagem no Twitter:

o trailer de sonic meu deus agora sim to mt apx pic.twitter.com/t91AMEIugn — miss brightside (@camilaabraido) November 12, 2019

o sonic tá perfeito demais e só por ter aceitado as críticas merece todo o sucesso pic.twitter.com/UQkC2qbLv0 — quel of preyʬ⁸⁴ (@gwlaxygirl) November 12, 2019

Pensando aqui que o Sonic horrível na vdd não foi um grande plano pra todo mundo odiar o filme e depois do Sonic lindo todo mundo querer assistir ao filme??????? (Deu certo o plano) pic.twitter.com/Z4VCjYuCVZ — vitor martins 🏳️‍🌈 (@vitormrtns) November 12, 2019

Imagens inéditas da reação de Sonic após assistir o novo trailer do seu filme pic.twitter.com/WGrzJ3pK5a — kasvent (@kassio_ventura) November 12, 2019

Meudeus o novo Sonic tá a coisa mais fofa que eu vi hj pic.twitter.com/275eLPzhHx — Deltragon (@Deltragon9) November 12, 2019