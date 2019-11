MasterChef: Cozinheiros precisam preparar uma terrine de chocolate

Nesta terça-feira, 12, às 22h45, os sete participantes de MasterChef – A Revanche terão que preparar uma receita doce de origem francesa de difícil execução, a terrine de chocolate. Essa sobremesa tem pelo menos quatro processos e sua cobertura deverá ser de chocolate. Os melhores da prova se salvam e garantem lugar no mezanino.

No segundo desafio do episódio, os cozinheiros irão enfrentar uma mini prova que vai salvar mais dois concorrentes. Todos terão que fazer uma iguaria japonesa, o guioza. Eles deverão apresentar os guiozas envoltos em uma tuile e acompanhados por um molho. O autor do melhor guioza estará salvo da eliminação.

No duelo final, os dois cozinheiros terão que preparar um prato emblemático da culinária japonesa, o bentô. Tradicionalmente composto de pequenos pratos que são servidos em uma caixa, o bentô é uma refeição completa. Neste embate os cozinheiros terão que fazer uma versão moderna e de alta gastronomia do prato. Somente o melhor continuará na competição.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.

Todo domingo, às 22h30, Ana Paula Padrão comanda o MasterChef Para Tudo. O programa reapresenta o episódio exibido às terças com conteúdo especial.