Kobra homenageia Da Vinci em muro do MIS Experience

O muralista Eduardo Kobra terminou ontem duas releituras de Leonardo Da Vinci no muro do espaço cultural MIS Experience, na Água Branca (zona oeste), que foi inaugurado no começo do mês com a mostra “Leonardo Da Vinci – 500 Anos De Um Gênio”.

Kobra fez uma releitura tridimensional do “Homem Vitruviano” –com 27 metros de comprimento e 4,5 de altura– no muro da entrada principal. Depois de já ter começado a primeira pintura, na semana passada, decidiu fazer também a Mona Lisa, com nove metros de comprimento, pintando com spray um esboço do rosto de Da Vinci.