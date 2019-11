Just Dance 2020 celebra dez anos da franquia; veja músicas disponíveis

A franquia de jogos de dança Just Dance chega ao seu décimo ano em ritmo de festa. "Just Dance 2020″ foi lançado neste mês em celebração a uma década com músicas inéditas e outras dos dez títulos anteriores. O título, que convida o jogador a imitar personagens coloridos e divertidos, está disponível para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e até o Wii – sim, o Wii, videogame de duas gerações atrás da Nintendo.

No Reino Unido, em sua semana de estreia, foram vendidas mais cópias para o Wii do que para o PlayStation 4 ou o Xbox One. Isso mostra que, 13 anos após o lançamento, o console que revolucionou a jogabilidade por movimento segue como um dos mais importantes da história dos videogames.

Já no Brasil, a popularidade do jogo também é incontestável. “Só no Brasil são 20 milhões de jogadores, quase 63% de todo público da América Latina! O país tem um bicampeão mundial, foi o único fora da Europa a sediar a principal competição do jogo e conta com uma comunidade extremamente engajada", diz Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft para América Latina.

Cada música tem seus próprios personagens e cenários / Divulgação/Ubisoft

Entre os destaques de "Just Dance 2020" estão "Bad Guy", de Billie Eilish, e "Só Depois do Carnaval", da brasileira Lexa. Ariana Grande também marca presença com duas músicas, "7 Rings" e "God Is a Woman".

Confira todas as canções disponíveis no jogo:

"365" – Zedd and Katy Perry "7 Rings" – Ariana Grande "Always Look on the Bright Side of Life" – The Frankie Bostello Orchestra (as made famous by Monty Python) "Baby Shark" – Pinkfong "Bad Boy" – Riton and Kah-Lo "Bad Guy" – Billie Eilish "Bangarang" – Skrillex featuring Sirah "Bassa Sababa" – Netta "Con Altura" – Rosalía and J Balvin featuring El Guincho "Con Calma" – Daddy Yankee featuring Snow "Everybody (Backstreet's Back)" – Millennium Alert (as made famous by Backstreet Boys) "Fancy" – Twice "Fancy Footwork" – Chromeo "Fit but You Know It" – The Streets "Get Busy" – Koyotie "God Is a Woman" – Ariana Grande "High Hopes" – Panic! at the Disco "I Am the Best" – 2NE1 "I Don't Care" – Ed Sheeran and Justin Bieber "I Like It" – Cardi B, Bad Bunny and J Balvin "Infernal Gallop (Can-Can)" – The Just Dance Orchestra (as made famous by Jacques Offenbach) "Just an Illusion" – Equinox Stars (as made famous by Imagination) "Keep In Touch" – JD McCrary "Kill This Love" – Blackpink "Le Bal Masqué" – Dr. Creole (as made famous by La Compagnie Créole) "Ma Itū" – Stella Mwangi "My New Swag" – VAVA featuring Ty. and Nina Wang "Old Town Road (Remix)" – Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus "Policeman" – Eva Simons featuring Konshens "Rain Over Me" – Pitbull featuring Marc Anthony "Skibidi" – Little Big "Só Depois do Carnaval" – Lexa "Soy Yo" – Bomba Estéreo "Stop Movin"" – Royal Republic "Sushi" – Merk & Kremont "Taki Taki" – DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna and Cardi B "Talk" – Khalid "Tel Aviv" – Omer Adam featuring Arisa "The Time (Dirty Bit)" – The Black Eyed Peas "Ugly Beauty" – Jolin Tsai "Vodovorot" – XS Project

O lançamento está disponível no Brasil em versão física para Xbox One e PlayStation 4, por R$ 180, e em versão digital nos dois e também no Switch e Stadia por R$ 160.

Just Dance Unlimited

Para quem quer ainda mais músicas, é possível assinar o serviço de inscrição "Just Dance Unlimited". com mais de 400 músicas de edições anteriores da franquia. É possível assinar o pacote por 5 dólares (R$ 20,80) para um mês, 10 dólares (R$ 41,70) por três meses ou 25 dólares por um ano (R$ 104,30).

Algumas das músicas disponíveis são: “Firework”, de Katy Perry, Jai Ho! (You Are My Destiny), de A.R. Rahman com The Pussycat Dolls e “Bang” de Anitta. Clique aqui para conferir a lista completa.