Gio Ewbank compartilha evolução de Lasanha, sua cachorrinha resgatada

View this post on Instagram

Meus amores, essa é a Lasanha 💗 Nova integrante da família, toda aconchegada no colo da mamãe rsrsrs… Estávamos voltando de Angra, uma viagem super gostosa com toda a família, e fomos surpreendidos por um rostinho aflito no meio da estrada com os carros passando a milhão! Meu coração ficou apertado, e o Bruno logo parou o carro e a pegou toda indefesa, toda carinhosa… e a colocamos no nosso carro. Tão assustada, doente, cheia de machucados, mas com olhar de alívio de estar a salvo! Agora ela está em casa, de banho tomado, já fez todos os exames e agora ela está assim, só AMOR. Ela chega a chorar de felicidade quando nos vê ❤ Lasanha ta sendo cuidada, recebendo todo carinho e atendimento veterinário pra logo poder brincar com seus novos irmãos Lobinho, Alice Fernanda, Menina, Favela e, é claro, com a Maria, nossa gatinha. Seja muito bem-vinda, Lasanha! Nós já te amamos 💖💖💖