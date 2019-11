Festival de música indígena reúne mais de 15 artistas em São Paulo; saiba como apoiar

Cultura e tradição se reúnem pela primeira vez em um espaço dedicado aos maiores ancestrais dos brasileiros: os indígenas. O Yby Festival, primeiro festival de música indígena contemporânea do Brasil, acontecerá do dia 29 de novembro a 1º de dezembro.

O evento, idealizado pela rádio Yandê, trará artistas nativos de todo o país ao Unibes Cultural, na zona oeste de São Paulo. A programação conta com shows, rodas de conversa, exposição de etnojoias, desfile de moda, premiação musical e food trucks de cultura alimentar.

Além de músicas tradicionais da cultura indígena, os gêneros do rock, MPB, heavy metal e forró também estarão presentes nas apresentações. No total, 16 atrações já estão confirmadas, entre elas Arandu Arakuaa, Brisa Flow, Bro's MCs, Oz Guarani, Oxóssi Karajá e Grupo Mãnã Runu Keneya​

A entrada é gratuita e, por isso, a organização do festival está solicitando a ajuda de apoiadores para custear as passagens aéreas dos artistas. É possível ajudar por meio do site de financiamento coletivo, ganhando brindes de acordo com a quantia doada.

Serviço

Yby Festival

Data: de 29 de novembro a 1º de dezembro

Local: Unibes Cultural – Rua Oscar Freire, 2500 – Sumaré, São Paulo

Para mais detalhes da programação e do financiamento coletivo, acesse o site oficial.