Bullet For My Valentine vem ao Brasil após produção intensa do álbum 'Gravity'

O metal é um gênero musical que se reinventa de tempos em tempos. Na passagem dos anos 1990 para os 2000, subgêneros como o new metal e o metalcore surgiram e novos representantes do estilo se formaram. Alguns continuam em alta até hoje, como é o caso do Bullet For My Valentine.

A banda britânica explodiu com o álbum "The Poison" em 2005, mas permanece na linha de frente do rock atual. Já no sexto disco, "Gravity", lançado em 2018, o grupo vem para São Paulo em apresentação única no dia 24 de novembro, no Tropical Butantã.

Em entrevista ao Metro Jornal, o frontman Matt Tuck explicou que os últimos anos do BFMV foram baseados na renovação. O baixista e o baterista originais, Jason James e Michael Tomas, deram lugar, respectivamente, a Jamie Mathias e Jason Bowld. Porém, não foi só a substituição de integrantes que fez parte do ciclo inédito dos roqueiros.

"Eles trouxeram coisas boas em muitos sentidos (Jamie e Jason). Era estranho seguir com a as coisas alinhadas demais, que é o que aconteceu por quatro ou cinco álbuns. Foi uma época complicada para entender o rumo da banda, mas essa reformulação foi a melhor coisa que podia acontecer conosco. Hoje somos melhores músicos por isso", explica Tuck.

O vocalista e guitarrista é o único integrante original junto com o também guitarrista Michael Paget, que, inclusive, é um velho amigo de colégio. "Somos pessoas muito diferentes emocionalmente, mas cuidamos um do outro, como irmãos", afirma sobre o companheiro de grupo.

A presença dos dois desde os primórdios durante toda a história do Bullet é refletida nos seus trabalhos, marcados pelo trânsito de gêneros do metal à fidelidade do som original deles, com riffs fortes e a mistura de vocais limpos e gritados. "Tivemos altos e baixos, que nos fizeram pensar o que é legal e o que não é, porém acho que conseguimos encontrar a nossa música, criativamente falando", diz o frontman.

Gravity

O último disco foi o divisor de águas na trajetória da banda. Polêmico, o projeto é marcado por ganhar uma certa sonoridade eletrônica e mais leve em algumas faixas. Contudo, não há como separar esse material dos britânicos: é um produto do Bullet For My Valentine. A tentativa de arriscar outros caminhos veio junto de raiva e sofrimento presente nas letras, portanto, só poderia ser realizada naquele momento:

"Combinamos forçar os nossos limites criativos e acreditar no que estamos fazendo. Eu abracei o meu lado pessoal, toda a negatividade e o que estava acontecendo por trás dos palcos e libertei isso na música", confessa Tuck.

Consequentemente, a já confirmada produção de um novo álbum tende a ser diferente: "'Gravity' foi maravilhoso, mas o processo de gravar foi muito difícil. Vamos tentar ter outro clima dessa vez e nos divertir mais", explica o líder do Bullet For My Valentine.

Serviço

Bullet For My Valentine em São Paulo

Local: Tropical Butantã (tel.: 3031-0393)

Endereço: Av. Valdemar Ferreira, 93 – Butantã, São Paulo – SP

Data: 24 de novembro (domingo)

Horário: 18h

Ingressos: R$200 a R$ 500 no site ticketbrasil.com.br ou na bilheteria oficial.

