Segunda temporada de 'You' estreia na Netflix em dezembro

A continuação da série da Netflix "Você" (de nome original "You") já tem data de estreia. Dez novos episódios chegam à plataforma de streaming em 26 de dezembro.

Baseada em uma história real de perseguição, a trama tem como protagonista o "stalker" Joe (Penn Badgley). Na primeira temporada, ele adquire uma obsessão pela jovem escritora Beck (Elizabeth Lail), e passa a fazer de tudo para conquistá-la – infringindo a lei e recorrendo à violência numerosas vezes no processo.

A nova temporada, entretanto, tem enredo radicalmente diferente, e traz Joe sendo procurado por sua ex-namorada, Candace, e apaixonado por uma terceira mulher – de nome "Love", e interpretada por Victoria Pedretti. O cenário também muda, com a fuga de Joe para Los Angeles.

A atriz VIictoria Pedretti na Comic Con Argentina / Lalo Yasky/Getty Images

Ainda não está claro se todas as questões deixadas na primeira temporada terão resposta na segunda. Uma confirmação da Netflix, no entanto, é de que a morte de uma importante personagem da primeira fase da trama se mantém, porém outros rostos já conhecidos do público podem retornar para mais episódios.