Me Poupe! Nath Arcuri ajuda professor de filosofia geek que coleciona bonecos e dívidas

Na próxima segunda-feira, 11, às 22h45, a Band exibe mais um episódio de Me Poupe! Dívidas Nunca Mais. A especialista em finanças pessoais Nathalia Arcuri vai ajudar um professor de filosofia geek que é um colecionador compulsivo de bonecos de super-heróis, camisetas temáticas e filmes em blu-ray.

Bruno Cortinove tem 36 anos e é casado com a nutricionista Vivian. O casal carrega uma dívida imobiliária e gasta muito em alimentação e clubes de assinatura.

O Me Poupe! Dívidas Nunca Mais é uma parceria Band, Endemol Shine Brasil e Nathalia Arcuri. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no site e no aplicativo da emissora para dispositivos móveis).