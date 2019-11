'One Day At a Time' retorna para quarta temporada em março de 2020

É realidade! "One Day At a Time" vai retornar para a sua quarta temporada em março de 2020. A informação foi confirmada pela showrunner da série, Gloria Calderón Kellet, nesta segunda-feira (11).

A produção chegou a ser cancelada pela Netflix em 2019, mas foi retomada devido a compra dos direitos pela Pop TV. Apesar disso, a sitcom ainda será distribuída pelo serviço de streaming, onde os três primeiros anos estão disponíveis.

"One Day At a Time" retrata o cotidiano de uma família de imigrantes cubanos. O elenco é composto por nomes como Justina Machado, Rita Moreno e Isabella Gomez.

Veja a confirmação da showrunner:

YES! We're back in MARCH!!

— Gloria Calderón Kellett (@everythingloria) November 11, 2019