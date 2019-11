Mostra 'Cruz-Diez: A Liberdade da Cor' traz 28 obras do artista venezuelano a São Paulo

O franco-venezuelano Carlos Cruz-Diez (1923-2019) dedicou sua vida a estudar as cores e suas possibilidades na arte. Com ela, fez sua obra através de pinturas, fotografias e instalações, e parte dela é celebrada desde o último fim de semana, no Espaço Porto Seguro, com a exposição "Cruz-Diez: A Liberdade da Cor".

Com curadoria de Rodrigo Villela, a mostra foi planejada em conjunto com o artista ao longo de mais de um ano, e é apresentada há alguns meses após sua morte em Paris, em julho, aos 95 anos.

Ao todo, oito obras compõem o local, além de 20 fotos, distribuídas em dois ambientes. O primeiro, no térreo, o visitante se depara com quatro quadros cinéticos do autor, em tons de verde, azul, amarelo e laranja.

No andar de cima um labirinto de lâminas de acrílicos pintada com listras reflete na parede branca os mais variados tons de cor, dando a cara do restante da mostra, com espaços inteiros preenchidos de formas coloridas.

Essa é a obra "Transcromia" (1965/2017), inédita no Brasil, e um convite à interação dos visitantes, que se tornam agentes criativos. Suas mais recentes exposições no país são "Cruz-Diez: A Cor no Espaço", na Pinacoteca, e "Cruz-Diez: Circunstância e Ambiguidade da Cor", na Galeria Raquel Arnauld, ambas em 2012.





Serviço

Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elíseos. De ter. a sáb., das 10h às 19h; dom. e feriados, das 10h às 17h; grátis. Até 2/2/2020.