MC Gui abre o coração após cometer bullying: 'Fui julgado por um país inteiro'

Não foi nada fácil olhar pra trás e relembrar o maior erro da minha vida. Mas era preciso, era necessário. Os últimos dias têm me feito amadurecer como nunca e por isso eu aceitei falar com Leo Dias. Ele me fez ouvir tudo o que o Brasil anda pensando sobre mim. Doeu. Ainda dói. Fui julgado por um país inteiro e aprendi a lição. Eu estou buscando ajuda para mudar e quis deixar isso claro na conversa. Eu aprendi a me colocar no lugar do outro e passei a ver a vida de outra forma. Eu peço uma nova chance a todos vocês. Minhas atitudes a partir de hoje vão provar que aquele Gui ficou pra trás. Obrigado pela oportunidade de me ouvir, Leo. Aos meus fãs, acreditem, eu não decepcionarei vocês de novo. 🙏🏼🙌🏼❤️ Amanhã a entrevista estará disponível no portal UOL!!!