Lexa se declara para MC Guimê em seu aniversário

View this post on Instagram

Hoje é aniversário do grande amor da minha vida, do meu marido, meu amigo, meu companheiro, meu alicerce, minha risada pura, meu tatuado, meu parceiro de coberta, minha metade, meu inteiro. Você me apoia em absolutamente tudo, me sinto livre pra ser o meu melhor, pq eu me sinto tão especial com você. Foi o melhor sim que eu poderia dar, foi a melhor mudança e a aliança mais linda do mundo estar com você! Com você quero tudo, filhos, cachorros… Te amo Sr Dantas! Minha benção dos céus, meu presente de Deus, te desejo as mais lindas coisas, te amo absurdamente! Parabéns! Com amor, Léa. @mcguime