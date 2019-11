MIS faz exibição dupla de 'Jurassic Park' com trilha sonora ao vivo

O MIS (Museu da Imagem e do Som) traz no domingo (10) os dois primeiros filmes da saga "Jurassic Park" para exibições mais do que especiais. O motivo: trilha sonora ao vivo!

Os responsáveis pela parte musical serão Guilherme Chiappetta, que cuidará do baixo elétrico e dos efeitos, e Anselmo Mancini, responsável pelo piano e synth.

As sessões fazem parte de uma ação conjunta do museu com a Sony Pictures Home Entertainment. Um dos eventos resultantes da parceria foi a maratona dos quatro longas da franquia "MIB – Homens de Preto".

Os ingressos das exibições podem ser adquiridos na recepção do MIS ou no site da Sympla.

Serviço

Cinematographo – Jurassic Park em dose dupla

Data: 10 de novembro (domingo)

Endereço: Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo – SP

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Horário: "Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros" às 15h; "Jurassic Park: O Mundo Perdido" às 18h