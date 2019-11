Metro Indica: Tiago Iorc e mais atrações culturais em São Paulo no fim de semana

Shows e mais shows! São Paulo recebe uma enxurrada de apresentações musicais a partir desta sexta-feira (08), incluindo a do cantor Tiago Iorc. Porém, a cidade também conta com outras atrações culturais. Confira:

Show

Malía

A cantora apresenta seu álbum de estreia, "Escuta", em show com participação especial de Jão. Na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros; tel.: 3031-4143). Domingo (10), 18h. R$ 25 a 120.

Arrigo Barnabé

O músico mostra seu novo show "Quero Que Vá Tudo Pro Inferno!", com repertório formado por parcerias de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, além de músicas de outros compositores que foram sucessos na voz de Roberto. No Bar do Alemão (av. Antártica, 554, Água Branca; tel.: 3862-5975). Domingo (10), 19h30. R$ 30.

Raíces de América

Grupo multi-nacional celebra a música latina em repertório que viaja pela América, com instrumentos andinos mesclados aos mais tradicionais. No Sesc Belenzinho (r. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho; tel.: 2076-9700). Sábado (09), 21h; dom., 18h. R$ 9 a 30.

Douglas Germano

Acompanhado de banda e coro, o sambista e compositor apresenta terceiro disco solo, "Escumalha", dominado pelo samba, mas com toques de Ijexá e forró. No Sesc Santo Amaro (r. Amador Bueno, 505, Santo Amaro; tel.: 2076-9700). Sábado (09), 20h. R$ 9 a 30.

Chico César

Músico lança seu nono álbum de inéditas, "O Amor É Um Ato Revolucionário", um comentário de suas vivências político-sociais, no convulsionado momento brasileiro dos últimos anos. No Mundo Pensante (r. Treze de Maio, 830, Bela Vista; tel.: 5082-2657). Nesta sexta-feira (08), 23h. R$ 50.

Benito Di Paula

Nova turnê do cantor, "Fim de Papo", celebra cinco décadas de sua carreira com seus grandes sucessos. No Teatro Gamaro (r. Dr. Almeida Lima, 1176 – Mooca; tel.: 2081-5924). Nesta sexta-feira (08), 21h. R$ 100 a 200.

Tiago Iorc

Cantor leva ao palco novo show, baseado na gravação que fez para o Acústico MTV. No Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda; tel.: 3868-5860). Sexta (08) e sábado (09), 21h. R$ 70 a 320.

TV

Santos Dumont

Minissérie de seis episódios conta a vida do brasileiro considerado o "pai da aviação" e a história de suas grandes invenções, desde a infância nos cafezais da família até os salões e aeroclubes de Paris. No HBO e HBO GO. Estreia domingo (10), 21h.

Concerto

Orquestra do Theatro São Pedro

Intitulado "Cores e Sons", o repertório discorre sobre diferentes texturas e linguagens dos séculos 20 e 21, com obras de Maurice Ravel, Aaron Copland, Charles Ives e do brasileiro Leonardo Martinelli. Com o regente convidado John Boudler e a solista Masami Ganev. No Theatro São Pedro (r. Barra Funda, 161, Barra Funda; tel.: 5541-4000). Sábado (09), 20h; domingo (10), 17h. R$ 15 a 30.