Fãs criam petição para Fernanda Montenegro atuar em 'Animais Fantásticos 3'

Com a confirmação de que a trama de "Animais Fantásticos 3" vai se passar no Rio de Janeiro, os fãs brasileiros se empolgaram e querem mais do que cenários nacionais no filme. Uma petição foi criada para que Fernanda Montenegro atue no longa.

Mais de 70 mil pessoas já assinaram abaixo-assinado, que requisita a presença da atriz no papel da ministra da magia no país. A história acontecerá na década de 1930.

A franquia derivada do universo de "Harry Potter" já teve dois filmes até agora: "Animais Fantásticos e Onde Habitam" (2016) e "Os Crimes de Grindewald" (2018). A próxima produção deve chegar aos cinemas em novembro de 2021.

Veja alguns pedidos dos fãs por Fernanda Montenegro no longa feitos pelo Twitter:

E os fãs brasileiros que criaram uma petição pra Fernanda Montenegro ser a líder/ministra do Ministério da Magia brasileiro em Animais Fantásticos 3? Que seria interessante ver a Fernanda Montenegro no filme, disso a gente tem certeza! Só falta acontecer agora, né? 😂 pic.twitter.com/3HQJrg3yvp — Potterish (@potterish) November 6, 2019

não aceito ninguém menos que fernanda montenegro como presidente do ministério da magia no brasil https://t.co/aywccNRAFP — brunø (@gothampilots) November 4, 2019

Tem q ter NO MÍNINO a cuca, um curupira, um saci e a Fernanda Montenegro como Ministra da magia https://t.co/aZEUQSbazQ — complicado (@DeividsonMartin) November 5, 2019

Ainda acredito em Fernanda Montenegro sendo a presidente do Congresso Mágico do Brasil em Animais Fantásticos 3. Ela seria aquela bruxa que grita silêncio e cala a boca de todo mundo na mesma hora. pic.twitter.com/f2OHggTfOE — Thiego Novais (@thiegonovais) November 4, 2019

Os fãs de Harry Potter brasileiros estão fazendo uma petição para que a Fernanda Montenegro participe do 3º filme da franquia "Animais Fantásticos" que, ao que tudo indica, vai se passar no RJ nos anos 30. Acho ótimo. E quero muito. Seria (hehe) fantástico tê-la no filme! pic.twitter.com/yDOeOzYKxv — Kadu Castro (@kaducastro) November 8, 2019