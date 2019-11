Musical dos Novos Baianos conta a história da banda no Sesc Vila Mariana

Formado por Baby Consuelo, Galvão, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor e Pepeu Gomes, os Novos Baianos revolucionaram a música nacional no final dos anos 1960 e, especialmente, durante a década de 1970. E a história desse coletivo de amigos-músicos-família será contada a partir desta sexta-feira (08), no musical "Novos Baianos", que estreia no Sesc Vila Mariana.

Leia mais:

Anitta fará show de abertura na final da Libertadores

Nova adaptação de ‘O Homem Invisível’ ganha trailer com Elizabeth Moss

Grande fã da banda, o ator e aqui roteirista Lucio Mauro Filho propões ao amigo Otavio Muller dirigir o espetáculo. Para colocar as músicas em prática, convidaram dois caras que sabiam muito bem o que estavam fazendo: Pedro Baby e Davi Moraes, filhos de Baby Consuelo e Pepeu Gomes, e Moraes Moreira, respectivamente.

A rebeldia, criatividade de fusão de estilos e letras únicas que deram um novo rumo para a música brasileira são interpretadas por um elenco de 12 jovens atores, que atuam como os músicos e compositores da época, num verdadeiro conceito de coletivo.

Como um bom musical, as músicas ditam o ritmo, e o de "Novos Baianos" serão algumas clássicas, como "Mistério do Planeta", "Preta Pretinha", "Brasil Pandeiro", entre outras.

Serviço

No Sesc Vila Mariana (r. Pelotas, 141; tel.: 5080-3000). Estreia nesta sexta-feira (08). Qui., sex. e sáb., às 21h; dom., às 18h. De R$ 15 a R$ 50. Até 15/12.