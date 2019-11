Margareth Menezes traz 'Autêntica' para o Auditório Ibirapuera

Após 11 anos de seu último lançamento, a cantora Margareth Menezes apresenta seu 15º disco, "Autêntica", em show nesta sexta-feira (08), às 21h, no Auditório Ibirapuera (Parque Ibirapuera; R$ 30).

Leia mais:

Centro de São Paulo recebe Mariana Aydar e outras atrações gratuitas

Drik Barbosa apresenta novo álbum no Sesc Pompeia em show gratuito

No repertório, músicas como "Paraguassu" (letra inédita de Gilberto Gil), "Mãe Preta" (Luedji Luna e Ravi Ladin), "Querera" (parceria com Nabiyah Be, filha de Jimmy Cliff), entre outras.

O mesmo Auditório recebe no domingo (10), às 11h, mas na área externa, a RTV Slovenia Symphony Orchestra, em concerto grátis. Às 16h a sinfônica faz uma apresentação exclusiva para crianças, agora na parte interna e também gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes.