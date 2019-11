Com Duff McKagan e Chad Smith, Ozzy Osbourne lança música do novo álbum

Ozzy Osbourne deu uma prévia aos fãs do que o será o seu próximo álbum. O cantor lançou nesta sexta-feira (08) a música "Under the Graveyard", que conta com participações de peso.

Dentre elas estão o baixista do Guns N' Roses, Duff McKagan, e o baterista do Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Ambos gravaram todas as músicas do disco novo do Príncipe das Trevas. A guitarra ficou a cargo de Andrew Watt; ele foi o responsável por "Take What You Want", parceria do roqueiro com Post Malone.

O projeto inédito do músico se chama "Ordinary Man" e tem o lançamento previsto para o começo de 2020. Segundo Osbourne, o álbum é possivelmente o mais importante que ele já fez em muito tempo.

O trabalho vem após um longo período de recuperação do artista, que teve complicações por causa de uma queda. Isso também foi levado em conta: "Esse disco foi um presente do meu poder maior. Para mim é a prova de que nunca se deve desistir."

Antes disso, Ozzy havia estado pela última vez no estúdio com o Black Sabbath em "13". Na carreira solo foi em 2010, com "Scream".

Ouça "Under the Graveyard":