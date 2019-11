Drik Barbosa apresenta novo álbum no Sesc Pompeia em show gratuito

Recém-lançado, o álbum homônimo é a base para a rapper Drik Barbosa se apresentar neste domingo (10), às 16h, no Sesc Pompeia, em show gratuito.

A cantora e compositora traz seu rap e referências de sua história e experiência no coletivo Rimas e Melodias, na perspectiva de uma mulher negra e as barreiras que enfrenta.

No repertório, há espaço também para canções que traduzem a leveza, como "Quem Tem Joga", "Liberdade" e "Rosas", além de sons do EP "Espelho", lançado no ano passado.

Serviço

No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93; tel.: 3871-7700). Domingo (10), às 16h; grátis.