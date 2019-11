China vai restringir jogos online em 90 minutos por dia útil

O governo chinês informou que vai restringir o horário em que menores de idade podem jogar em plataformas online para 90 minutos por dia útil, como parte dos esforços para evitar o vício em jogos.

A agência estatal de notícias Xinhua informou que a medida foi anunciada nesta semana.

De acordo com o novo regulamento, jovens com 18 anos ou menos não poderão praticar jogos online entre as 22h e as 8h. Eles poderão jogar até três horas nos fins de semana e feriados.

Os usuários de jogos online deverão fazer um registro com o nome real e outras informações de identificação. Um sistema para validar esses dados pessoais foi implantado.

A agência diz ainda que caso os provedores de jogos online não cumpram os novos regulamentos, poderão ter suas autorizações de empreendimento revogadas.