Centro de São Paulo recebe Mariana Aydar e outras atrações gratuitas

A plataforma "A Vida no Centro" coloca em prática seu primeiro festival, de mesmo nome, que acontece nesse fim de semana, na região central da capital. Serão shows, debates, atividades para criançada, entre outras atrações. E tudo de graça.

Leia mais:

Drik Barbosa apresenta novo álbum no Sesc Pompeia em show gratuito

Musical dos Novos Baianos conta a história da banda no Sesc Vila Mariana

Na parte musical, o principal nome é Mariana Aydar, que canta em palco montado na rua 15 de Novembro neste sábado, às 20h. DJs e outros shows acontecem, na praça Antônio Prado, mais conhecida como a praça do coreto da Bolsa, das 16h à 1h.

No dia seguinte a festa recomeça às 15h e às 17h tem apresentação da cantora Ana Cacimba.

Domingos Musicais

O Centro Cultural Banco do Brasil leva a sua programação para as ruas do centro e apresenta a partir deste domingo, até 1º de março de 2020, 16 shows gratuitos, de oito artistas, nos mais variados estilos, sempre às 16h30.

A abertura fica com Mustache & Os Apaches, mas a série conta ainda com No Fervo do Frevo, Grupo Café de Raiz, Trio Beijo de Moça, Quarteto Love Strings, Lucia Zorzi & Sampaname Jazz Trio, Quarteto de Cordas Vocais e Jazz Brothers.

O projeto "Domingos Musicais" vai acontecer no cruzamento entre as ruas da Quitanda e Álvares Penteado.