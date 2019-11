Camila dos Anjos estreia monólogo autobiográfico 'Quebra-Cabeças'

A atriz e autora Camila dos Anjos estreia nesta sexta-feira (08), no Itaú Cultural, o monólogo autobiográfico "Quebra-Cabeças", com orientação de encenação de Nelson Baskerville.

Na obra, Camila usa cartas, vídeos – inclusive de sua novelas e séries –, fotos, entre outros elementos, como um arquivo para criar a dramaturgia sobre sua trajetória, reflexões e experiências, associando-as às das memórias de personagens de Tchekhov e Tennessee Williams.

Após o curto período no Itaú Cultural, o espetáculo fica de 13 de novembro a 19 de dezembro na Oficina Cultural Oswald de Andrade, também gratuito.

Serviço

No Itaú Cultural (av. Paulista, 149). Sexta (08) e sábado (09), às 20h; dom., às 19h; grátis no site do Itaú Cultural.