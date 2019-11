MasterChef - A Revanche: ‘O pessoal costuma me subestimar’, afirma Fernando

Durante as gravações da prova em equipe na Estação MasterChef, o cozinheiro Fernando Cavinato foi escolhido por Sabrina Kanai para ser o capitão do time rival. Em entrevista ao Portal da Band, o paulista afirmou que a escolha não chegou a ser uma grande surpresa para ele.

"Passou na minha cabeça que ela me achava o mais fraco dentre todos aqui. Acho que ficou bem claro, porque ela já tinha dito anteriormente que queria ir comigo para o duelo de eliminação. Agora, ela me escolheu novamente para ser capitão do time rival achando, imagino eu, que eu não iria fazer um trabalho bom", explicou Fernandinho.

"Na verdade, de forma geral, o pessoal costuma me subestimar porque eles tomam como base o Fernando da última temporada e não veem o Fernando de hoje, que ficou três anos com a barriga no fogão, cozinhando e criando experiência. Não estou dizendo que eu aumentei muita coisa, mas a cozinha entrou no meu sangue", completou.

Após ser escolhido por Sabrina, Fernando teve a oportunidade de formar um time com as pessoas que ele não gostaria de trabalhar. "A minha estratégia foi deixar para mim as pessoas que eu achava que eram melhores, dentre as que estavam lá e, com certeza, separando o Estefano [Zaquini] para a sobremesa, que é uma carta na manga", disse.

"Eu propus para o pessoal a gente fazer a carne com conhaque porque eu já participei de uma prova de café na minha temporada anterior e eu lembro que a Bruna [Chaves] ganhou a prova com um filé mignon flambado no conhaque, com café e purê. Ela foi muito elogiada e eu fiquei com isso na cabeça. Sugeri irmos por esse lado, que eu já sabia que havia agradado aos chefs, e garantiríamos a vitória desse jeito", continuou.

"O pessoal achou legal a ideia, implementou algumas ideias e acho que esse foi o melhor caminho para ganhar a prova. Já a sobremesa eu deixei na mão do Estefano para decidir. Acho que ninguém ali tinha mais capacidade do que ele para definir qual seria o prato que a gente iria entregar. Não é segredo para ninguém que ele é um confeiteiro de mão cheia", afirmou Fernandinho.

"A gente até cogitou, em algum momento, fazer um sorvete por causa do calor. Mas logo a ideia caiu por terra exatamente por conta do sol forte. No calor, a gente pode servir um sorvete, mas da mesma forma esse sorvete pode derreter, virar uma água ou não chegar. Então, seria uma estratégia muito arriscada", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.