Nova adaptação de 'O Homem Invisível' ganha trailer com Elizabeth Moss

"O Homem Invisível", obra lançada originalmente na literatura por H.G. Wells, ganhará mais uma adaptação para os cinemas. Desta vez, o filme é produzido pela Blumhouse, que divulgou o seu trailer nesta quinta-feira (07).

O longa transfere a trama da loucura causada pela invisibilidade para uma pessoa que pode ser vista: Cecilia Kass. O ex-namorado dela, Adrian, teoricamente se suicidou, mas a personagem sente que ele ainda está presente de alguma forma.

A protagonista é interpretada por Elizabeth Moss, da série "The Handmaid's Tale" e do filme "Nós". Já Oliver Jackson-Cohen é o antagonista do título do projeto.

Antes desta nova versão, Johnny Depp havia sido escalado para viver o Homem Invisível no fracassado universo de monstros da Universal. Porém, o fracasso de "A Múmia", com Tom Cruise, fez a ideia ser engavetada.

O filme que adapta o clássico literário chega aos cinemas norte-americanos em fevereiro de 2020. Ainda não há uma data de estreia confirmada no Brasil.

Veja o trailer: