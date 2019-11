Estreias no cinema: Veja quais filmes entram em cartaz nesta quinta

Vários filmes entram em cartaz nas salas de cinema de São Paulo nesta quinta-feira (07). Confira quais são as estreias:

"Cadê Você, Bernadette?"

[EUA, 2018], de Richard Linklater. Com Cate Blanchett e Kristen Wiig.

Antes de viajar com sua família para a Antártida, uma arquiteta que sofre de agorafobia some sem deixar pistas. Sua filha, através de emails, sessões com sua psicóloga, cartas e outros documentos, tenta descobrir para onde sua mãe foi.

"Retablo"

[Peru, 2017], de Alvaro Delgado-Aparicio. Com Junior Béjar Roca e Amiel Cayo.

Segundo se prepara para seguir os passos de seu pai na folclórica arte de construir retablos – caixas artesanais que narram complexas histórias. O garoto reverencia o pai, mas começa a ficar inquieto ao perceber o peso de carregar o legado da família.

"O Relátorio"

[EUA, 2019], de Scott Z. Burns. Com Adam Driver, Annete Benning e Jon Hamm.

Daniel Jones é o encarregado a liderar uma investigação sobre o Programa de Detenção e Interrogatório da CIA, criado após os atentados de 11 de setembro. Sua busca levará a descobertas explosivas. Baseado em histórias reais.

"Bate Coração"

[Brasil, 2019], de Glauber Filho. Com Aramis Trindade, André Bankoff e Heloísa Jorge.

Sandro sofre um ataque cardíaco e precisa fazer um transplante de urgência. Ele acaba recebendo o coração de Isadora, travesti que havia morrido poucos momentos antes. Após o transplante, Isadora, em espírito, passa a seguir os passos do publicitário.

"Meu Amigo Fela"

[Brasil, 2019], de Joel Zito Araújo. Documentário.

Uma nova perspectiva sobre o músico nigeriano Fela Kuti, a fim de contrapor a narrativa retratada de um excêntrico ídolo pop africano. No filme, a complexidade de sua vida é mostrada através dos olhos de seu amigo e biógrafo, o africano-cubano Carlos Moore.

"Cine São Paulo"

[Brasil, 2019], de Ricardo Martensen e Felipe Tomazelli. Documentário.

Aquilo que um dia foi uma respeitável sala de cinema, agora está praticamente em ruínas. Seu Chico, o simpático proprietário, inicia uma luta obstinada para salvar o prédio centenário na pequena cidade de Dois Córregos (SP).

"Doutor Sono"

[Estados Unidos, 2019], de Mike Flanagan. Com Ewan McGregor e Rebecca Ferguson.

Adaptação da obra de Stephen King e sequência de "O Iluminado", de Stanley Kubrick, o longa mostra Danny Torrance, filho de Jack, revivendo os fantasmas do passado.