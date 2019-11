Estado de São Paulo prevê corte orçamentário de 55% do ProAC

O principal programa de incentivo à cultura, o ProAC, poderá sofrer bastante no ano que vem, de acordo com a proposta orçamentária do estado de São Paulo.

A previsão é de corte de 55% da verba destinada aos editais do Programa de Ação Cultural, diminuindo de R$ 70 milhões em 2019 para R$ 32 milhões em 2020.

Entidades artísticas protestam não só contra o corte, mas questionam também que cerca de R$ 16 milhões destinados a esse ano, previstos na lei orçamentária, não foram repassados.