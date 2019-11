BadBadNotGood se junta ao maestro Arthur Verocai para show em São Paulo

Formado em 2010, o então jovem trio canadense BadBadNotGood passou a fazer versões de rap de nomes como MF Doom, A Tribe Called Quest, Odd Future, entre outros. Rapidamente suas músicas, um jazz moderno pra lá de bem feito, caiu no gosto não só do público, mas dos artistas homenageados.

Essa mistura já foi vista em São Paulo duas vezes, em shows no Sesc Pompeia e Cine Joia, mas agora retorna para show único no Brasil, nesta quinta-feira (07), a partir das 21h.

De lá pra cá foram lançados quatro álbuns, de músicas próprias, mas não dá para saber ao certo como será o setlist desta noite. A prioridade deve ser o último trabalho, "IV" (2016), com composições como "And That, Too" e "Lavender", mas também tem espaço aí para improvisações, covers e músicas novas, que devem ser lançadas em disco no ano que vem.

A novidade da noite, anunciada há poucos dias, será a participação especial do maestro brasileiro Arthur Verocai. O arranjador, grande influência para os canadenses, tocará seus clássicos do álbum homônimo, de 1972, que caiu no gosto dos artistas de hip hop, sendo constantemente sampleado.

O maestro Arthur Verocai encerra a noite na Audio / Divulgação

O show terá ainda músicas de seu último trabalho, "No Voo do Urubu" (2016), com participação da cantora Paula Santoro – e, quem sabe, também do BBNG. Não custa torcer…

Serviço

Na Audio (av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda). Nesta quinta-feira (07), às 21h; R$ 160.