Zé Neto e Natália Toscano celebram casamento no interior de São Paulo

Casados no civil desde 2016, Zé Neto e Natália Toscano celebraram a união no religioso, com direito a uma festa grandiosa, na terça-feira, 5.

Eles, que já são pais de José Filho, de dois anos, esperam outro bebê e decidiram fazer o chá revelação no mesmo dia da celebração que aconteceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na Igreja Cedral.

Durante a festa, Natália e Zé Neto ficaram ao lado de uma caixa gigante de papelão, com uma fita azul e outra rosa. Ao abrir a caixa, diversos balões cor-de-rosa tomaram conta do salão.

"Hoje comemoramos nossa união com chuva de muitas bênçãos. Que a nossa Angelina venha com muita saúde, porque amor estamos transbordando", escreveu a influenciadora digital no perfil oficial dela no Instagram.