Skol latão? Série com Jason Momoa traz som de vendedor brasileiro de cerveja

O Brasil chegou até as produções de Hollywood mais uma vez, mas de um jeito um tanto peculiar. "See", série da Apple TV+ com Jason Momoa, reproduziu o que parece ser o som de um vendedor ambulante de terras brasileiras em uma das cenas do terceiro episódio.

Enquanto uma personagem caminha por um cenário de comércio, é possível ouvir a fala "Skol latão aqui", em que, teoricamente, faz referência à cerveja nacional.

Tudo aponta para a escolha de um áudio pronto por parte da equipe que coincidisse com a cena, porém não significa que a opção sonora possa significar outra coisa.

Coincidência ou não, a internet não poupou as brincadeiras. Veja algumas reações:

Seriado medieval da Apple TV+ usando banco de áudio brasileiro com direito s ambulante vendendo Skol latão pic.twitter.com/0B6wu450Ns — eri (@erivaldoff) November 5, 2019

Skol latão era oque eu precisava agora pic.twitter.com/Jq2eUbLxH0 — ruanitu (@whoanitu) November 6, 2019

No mundo pós-apocalíptico de "See", visual dos povos escandinavos da Idade Média, temos Skol latão! Kkkk https://t.co/WYGdQWFdus — mosca na orelha (@MoscaNaOrelha) November 6, 2019

Realmente ambulante de skol latão dá um certo medo https://t.co/Va8fY6GQN9 — Danonel (@desculpaovacilo) November 6, 2019

"Skol latão aqui"

Não acredito 🤣🤣🤣🤣 Série "See" da Apple TV+. Episódio 3. pic.twitter.com/GsN2ZXhp9P — 👽 neto (@netohxcx) November 5, 2019

A civilização acaba, mas o vendedor de Skol latão mantém seu legado…

E em algum lugar nas redondezas alguém deve estar gritando "Chegou o carro do ovo! Ovos graúdos! Ovos selecionados! Ovos do tamanho de um coco!" — Ornitonick (@ornitonick) November 6, 2019

a vdd é que vendem skol latão desde os primordios da terra https://t.co/3DC97VOSyv — Jae então (@Cidade_Skate) November 6, 2019