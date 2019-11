Após anunciar retorno, My Chemical Romance confirma mais shows ao redor do mundo

O My Chemical Romance garantiu que mais fãs possam conferir o seu retorno de perto. Por meio do Instagram, o grupo anunciou shows no Download Festival.

A banda não só vai participar das duas edições do evento, como também será a headliner. As apresentações ocorrem em Tóquio, no Japão, e nas cidades de Sidney e Melbourne, na Austrália.

Os roqueiros também anunciaram que irão para Auckland, na Nova Zelândia. Todos esses shows ocorrerão em março de 2020, com exceção daquele que marca a volta oficial do grupo aos palcos, marcado para o dia 12 de dezembro em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O My Chemical Romance marcou presença no início dos anos 2000, principalmente com os álbuns "Three Cheers for Sweet Revenge" e "The Black Parade". O grupo é formado pelos irmãos pelos irmãos Gerard e Mikey Way, Ray Toro e Frank Iero.

Será que o Brasil também está na mira deles para futuras apresentações?