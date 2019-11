MasterChef - A Revanche: ‘Senti até mais dificuldade desta vez’, lamenta Sabrina

A cozinheira Sabrina Kanai não teve um dia muito fácil no MasterChef – A Revanche. Depois de perder a prova em equipe, da qual foi capitã, ela enfrentou Fabio Nunes em um duelo de pratos salgados com mel e acabou sendo eliminada pelos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.

"Participar de um duelo nunca é legal, mas eu estava bem confiante. Achei que foi um duelo justo, porque nós dois fomos os principais responsáveis pela perda do nosso time. A parte mais difícil de todas foi o mercado, porque eu imaginei que fosse ter queijo de cabra e gostaria que tivesse outro tipo de peixe, que é o que eu geralmente faço junto com esse molho de gengibre e mel", disse a carioca em entrevista ao Portal da Band.

"Além disso, foi difícil porque eu esqueci duas outras coisas que eu queria: ovo, que era uma opção a mais, e eu também devia ter pego aspargos. Salmão e aspargos combinam muito. E foi o arroz com abobrinha [acompanhamento do peixe] que me derrubou. Foi a coisa que eu mais patinei durante a prova, se eu ia colocar ou não no prato", continuou.

Outra teimosia de Sabrina foi apostar em uma salada, mesmo alertada pelos chefs antes da prova. "Eu sou a primeira pessoa a não querer bater de frente com eles, mas eu queria fazer um prato com um método de preparo diferente do salmão – que eu já tinha bem claro na cabeça. Essa minha receita de vinagrete de maçã verde e cogumelo Paris é incrível, é muito gostosa. Então, resolvi insistir na minha ideia e vendê-la, para mostrar aos chefs que uma salada pode ser genial", disse.

"Então, eu não saio completamente triste. Estou triste por ter saído e por ter perdido essa segunda chance, mas estou feliz pelos elogios dos chefs à salada e pelo que eles falaram. Estou feliz por poder voltar para a minha cozinha, de cozinhar no meu tempo. Essa segunda vez foi muito difícil par eu me ajustar nisso de pensar rápido, fazer rápido, vai no mercado em três minutos. Acho que eu senti até mais dificuldade do que a primeira vez", revelou.

"No meu espaço, eu optei por funcionar como evento para continuar cozinhando como se eu estivesse recebendo as pessoas na minha casa, sabe? Então é tudo muito bem pensado, muito bem amarrado e personalizado. Eu não queria que fosse uma coisa mecânica de restaurante que faz todo dia a mesma coisa. É algo prazeroso e legal de fazer, sem ter todos esses fatores de pressão, de tempo, que eu não consegui me ajustar. Essa foi a minha maior dificuldade", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.