Popload divulga horários dos shows da nova edição

O Popload anunciou na última segunda-feira (04) os horários dos shows para a edição de 2019. O evento conta com nomes como Tove Lo, Patti Smith e The Raconteurs.

O festival acontece no dia 15 de novembro no Memorial da América Latina, que fica na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Ile Aiyê abre a programação às 10h45, enquanto Boy Pablo fecha como um show extra às 22h30.

As entradas do Popload vão de R$ 580 a R$ 800. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Ticketload.

Confira a programação completa:

10h45: Ilê Aiyê

11h: Luedji Luna

11h55: Little Simz

13h15: Khruangbin

14h45: Tove Lo

16h15: Cansei de Ser Sexy

17h45: Hot Chip

19h15: The Raconteurs

20h45: Patti Smith

22h30: Boy Pablo (*os ingressos serão distribuídos no espaço TNT durante o festival)

Serviço

Data: 15 de novembro (sexta-feira)

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo – SP, CEP: 01156-001.

Horário: abertura das portas às 10h; início dos shows às 11h

Classificação etária: a partir de 16 anos desacompanhados. Menores entre 14 e 16 anos somente acompanhados de um responsável legal.

Ingressos: pista 1º lote: R$ 190,00 (meia-entrada) e R$ 380,00 (inteira) / pista 2º lote: R$ 240,00 (meia-entrada) e R$ 480,00 (inteira) / pista 3º lote: R$ 290,00 (meia-entrada) e R$ 580,00 (inteira)/ pista 4º lote R$ 350,00 (meia-entrada) e R$ 700,00 (inteira)/ pista Premium: R$ 400,00 (meia-entrada) e R$ 800,00 (inteira)

Pontos de venda: Sem taxa de conveniência – UnimedHall – Av. das Nações Unidas, 17955 – Santo Amaro – São Paulo – SP – Horário de Funcionamento: Segunda-feira: Fechado / Terça-Feira à Sábado das 12h00 às 20h00 / Domingos e feriados das 13h00 às 20h00.