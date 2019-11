Relembre os principais clássicos do Skank; banda anuncia fim após quase 30 anos

Após quase 30 anos na estrada, o quarteto mineiro Skank vai parar as suas atividades no final do próximo ano. O anúncio foi feito por meio de uma nota publicada ontem no site oficial da banda.

Segundo o anúncio, a data da parada está marcada para o fim de 2020, depois que o grupo rodar o país com a turnê "30 Anos", que será complementada com o lançamento de uma coletânea de 30 sucessos da carreira, além de uma canção inédita. As datas serão anunciadas em janeiro.

De acordo com o vocalista Samuel Rosa, a separação se dá para que os integrantes – que tocam juntos na mesma formação desde 1991 – busquem novos projetos solo. "[Chegou a hora de] cada um olhar para si. É hora de experimentarmos, ainda que demos com os burros n’água. Quero me testar fora do Skank, me ver em um círculo de músicos fora do que sempre transitamos. Há muito ainda a descobrir", revelou.

O músico ainda afirmou que não houve nenhuma briga interna e que a decisão foi apenas uma escolha de carreira. "Não precisa nem da decadência, nem da guerra para terminar alguma coisa”, explicou.

Pop rock de respeito

Formado em Belo Horizonte em 1991 por Samuel Rosa, Henrique Portugal (teclados), Lelo Zaneti (baixo) e Haroldo Ferretti (bateria), o Skank sedimentou sua carreira apostando em uma mistura entre música brasileira, reggae e rock.

Logo em seu segundo álbum, "Calango" (1994), o grupo estourou no país e vendeu um milhão de cópias, com hits como "Jackie Tequila", "Te ver" e "Garota Nacional". Já o disco seguinte, "O Samba Poconé" (1996), dominou as paradas e elevou o grupo para além das fronteiras nacionais, fazendo muito sucesso na Espanha.

Com décadas de estrada, a banda se tornou uma das mais populares do Brasil, emplacando hits que marcaram uma geração como “Pacato Cidadão”, "In(dig)nação" e "O Homem Que

Sabia Demais".

