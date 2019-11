Pabllo Vittar ganha o prêmio de Melhor Artista Brasileira pelo EMA

Pabllo Vittar foi eleita a melhor artista brasileira pelo European Music Awards (EMA), prêmio da MTV que consagra os melhores nomes da música mundial. O anúncio foi feito nas redes da emissora na tarde de domingo, 3, horas antes da premiação realizada em Sevilha, na Espanha.

Pabllo desbancou Anitta, vencedora nos últimos cinco anos consecutivos, e também Emicida, Ludmilla e Kevin O Chris. Além de ter sido premiada, a artista ainda se tornou a primeira brasileira a se apresentar no evento – ela fez uma performance no tapete vermelho da cerimônia.

"Quero agradecer a todos que viciaram a bateria do celular votando, que acreditaram na gente e que dedicaram um minuto do seu tempo para poder votar em mim!", escreveu Pabllo em sua conta do Twitter.

No início do mês, a cantora, que acaba de completar 25 anos, foi eleita uma das 10 personalidades "líderes da próxima geração" pela revista Time com a justificativa de que ela "tem usado seu megafone global para celebrar tanto sua identidade – se apresentando na World Pride Parade (em Nova York), na sede da ONU ou no carnaval do Rio – quanto para denunciar seus terríveis perigos".

Em recente entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, quando lançou 111, seu terceiro álbum, Pabllo, que já ganhou o título de drag queen mais escutada no Spotify e YouTube, disse mesmo que queria "disseminar" sua mensagem ao mundo. Seu novo disco mescla ritmos que vão do indie mais underground (ela cita influências de Kim Petras, Grimes e Charli XCX) a ritmos brasileiros, como o axé e o arrocha.

Na cerimônia do EMA realizada neste domingo, o canadense Shawn Mendes, de 21 anos, foi o melhor artista.

A americana Billie Eilish, de 17 anos, foi premiada como artista revelação e também na categoria melhor música por Bad Guy.

Aos 25, a americana Halsey foi a melhor artista pop e ganhou ainda em melhor look. Já os sul-coreanos do BTS ganharam em melhor artista ao vivo e na categoria maiores fãs.

O DJ holandês Martin Garrix, de 23, foi o melhor artista de música eletrônica. Já os "veteranos" do Green Day venceram na categoria rock, desbancando bandas e artistas como Imagine Dragons, Liam Gallagher, Panic! At The Disco e The 1975.

ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco, de Taylor Swift, foi o melhor clipe na premiação que reconheceu Avicii, morto no ano passado, como o melhor artista sueco.