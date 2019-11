Figurino de Olivia Newton-John em Grease é vendido por R$ 1,6 milhão; valor vai para instituição de câncer

Dois itens do figurino de Sandy, personagem de Olivia Newton-John no longa Grease (1978), foram leiloados neste domingo (3) em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Eles são um conjunto de calça e jaqueta de couro de coloração preta, vestidos pela atriz na última cena do longa.

As roupas representam uma radical mudança no visual e na personalidade de Sandy, que abandona um estilo "fofo" e casto para recuperar sua autoestima e consolidar seu relacionamento com o protagonista Danny Zuko. O rapaz é interpretado por John Travolta.

As peças foram arrematadas por dois colecionadores, e saíram pelo preço total de 363 mil euros. A jaqueta foi mais cara, vendida a 217 mil euros, enquanto a calça – feita especialmente para o corpo de Olivia – saiu a 145 mil.

A verba arrecadada com o leilão será revertida para a fundação criada pela atriz, o Centro Olivia Newton-John para tratamento do câncer. A norte-americana já foi diagnosticada com tumores em três locais do corpo, incluindo um câncer de mama.