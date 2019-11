Line-up diário do Lollapalooza 2020 é divulgado e Lolla Day começa a ser vendido

O line-up diário do Lollapalooza 2020, que vai ocorrer no início de abril, foi divulgado nesta segunda-feira (04) por meio das redes sociais do evento.

Leia mais:

Gugu Liberato desmente boato de morte: ‘Estou muito bem, obrigado’

Pabllo Vittar ganha o prêmio de Melhor Artista Brasileira pelo EMA

Os headliners estão divididos da seguinte forma: Guns N' Roses e Landa Del Rey no dia 3 de abril; Travis Scott e Martin Garrix no dia 4; e The Strokes e Gwen Stefani no dia 5.

Junto com a revelação da disposição exata das atrações, o Lolla Day também começou a ser vendido. Já o Lolla Pass está no quarto no lote.

O Lollapalooza 2020 acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Veja o line-up diário:

Serviço

LOLLAPALOOZA BRASIL 2020

3, 4 e 5 de abril de 2020

Autódromo de Interlagos (Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos – São Paulo – SP)

Para comprar os ingressos e conferir mais informações, vá ao site oficial, aqui.

CONFIRA OS VALORES DOS INGRESSOS:

4º Lote

Lolla Pass (3 dias): R$ 1050 (meia-entrada), R$ 1155 (entrada social), R$ 2.100 (inteira).

Lolla Lounge Pass (3 dias, área VIP): R$ 3050 (meia-entrada), R$ 3155 (entrada social), R$ 4100 (inteira).

Lolla Day – 1° Lote: R$ 400 (meia-entrada), R$ 440 (entrada social), R$ 800 (inteira).

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA DE 20%

Credicard Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP)

Segunda-feira – FECHADA – Excepcionalmente no dia 23/09 a bilheteria estará aberta das 12h às 20h.

Terça-feira a sábado – 12h às 20h

Domingo e feriados – 13h às 20h

PONTOS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA DE 20%

Armazém Entretenimento

Top Center Shopping – Av Paulista, 854 – Bela Vista – São Paulo – (SP) – Quiosque 12, Piso Paulista.

Segunda-feira a sábado – 9h às 20h30

Domingos e feriados – 12h às 17h30.