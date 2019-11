Jungkook, membro do BTS, sofre acidente de carro e é questionado pela polícia

Um dos membros do grupo coreano BTS estava envolvido em um acidente de carro ocorrido na cidade de Seoul, no sábado (2). O ocorrido foi confirmado pela agência do rapaz, a BigHit Entertainment.

Jeon Jungkook, de 22 anos, dirigia uma Mercedes Benz pelo distrito de Yongsan quando colidiu com um táxi. O cantor admitiu sua culpa pelo ocorrido através de nota da BigHit.

"A polícia ainda não encerrou o caso, portanto não podemos revelar os detalhes exatos", começa o posicionamento, "mas Jungkook estava dirigindo seu carro na semana passada quando sofreu uma pequena colisão com outro veículo, por erro próprio".

Nem o motorista do táxi nem Jeon tiveram ferimentos graves, porém visitaram o hospital após o incidente. Segundo a agência do rapaz, um acordo "amigável" foi feito com o taxista.

A cena do acidente foi analisada por policiais, que também questionaram o cantor. Procurada, a delegacia de polícia de Yongsan, em Seoul, afirmou que "não poderia confirmar detalhes sobre o incidente", pois violaria as regras de publicação de fatos sobre crimes em suspeição.

A investigação ainda não foi encerrada. Nas redes sociais, fãs defendem a inocência do cantor através de hashtags.