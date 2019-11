John Malkovich é líder católico em trailer de 'The New Pope'

Além de "Dois Papas", de Fernando Meirelles, o cargo mais alto do Igreja Católica também será retratado em uma série da HBO. "The New Pope", derivado de "The Young Pope", teve um trailer divulgado no domingo (03).

O personagem de Jude Law na série original, o Papa Pius XIII, aparece em coma na prévia. Quem vem para substituí-lo é o Cardeal John Brannox, que é vivido por ninguém menos que John Malkovich.

Como o vídeo mostra o primeiro pontífice acordando, uma possível disputa de poder deve ocorrer, especialmente pela fala do seu substituto: "Não importa, eu sou o Papa".

O elenco estelar da série também conta com Sharon Stone e o cantor Marilyn Manson.

"The New Pope" deve estrear em janeiro de 2020. A transmissão da série no Brasil fica a cargo do serviço de streaming da Fox Premium.

Veja o trailer: